Empolesi uccisi dai nazi-fascisti, Aned partecipa alla commemorazione

La sezione Empolese-Valdelsa dell’associazione nazionale ex deportati sarà presente venerdì in forma ufficiale alla commemorazione della strage compiuta dai nazi-fascisti il 24 luglio 1944. Come ogni anno i fazzoletti bianchi ed azzurri dei nostri soci non mancheranno di testimoniare quanto ancora oggi sia vivo il ricordo di quell’eccidio che costò la vita a 29 nostri concittadini innocenti. Oggi più che mai, ricordare la deportazione di tante persone innocenti, le stragi e gli eccidi che furono compiuti durante la guerra di Liberazione costituisce un dovere morale oltre che l’obiettivo primario della nostra associazione.

Fonte: Aned Empolese Valdelsa