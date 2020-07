Fattoria la Motta, ristrutturazione dell'edificio risalente al 1500

Un altro prestigioso insediamento del territorio sulla via della riqualificazione. Si tratta della Fattoria di Bassa, oggi denominata “Fattoria la Motta”, le cui origini risalgono al XVI°secolo. Passata dai proprietari più antichi di cui si abbia notizia, la famiglia lucchese dei Di Poggio ai nobili Baldovinetti di Firenze, passò poi alla famiglia Tolomei per essere ceduta negli anni quaranta del Novecento ad imprenditori locali. Recentemente è stata acquisita dalle Cantine Borghi, gruppo imprenditoriale del settore vitivinicolo.

La nuova proprietà ha dato inizio ad un programma di investimenti che prevede l’estirpazione e il reimpianto di circa 15 ettari di vigneti specializzati Chianti DOCG, il rinnovo del parco macchine, l’aumento degli operai agricoli necessari alla conduzione e la ristrutturazione e riorganizzazione dei fabbricati per renderli idonei e funzionali alle reali ed attuali necessità della gestione aziendale.

La nuova azienda, inoltre, che opera da moltissimo tempo nell’agricoltura e nella produzione e commercializzazione del vino, ha già iniziato ad operare sul territorio per migliorare e ristrutturare varie porzioni della fattoria.

Il sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti ha visitato nei giorni scorsi la “Fattoria la Motta” per portare i saluti al proprietario Mario Borghi e alla figlia, amministratrice della fattoria, Enrica Borghi.

“Ringrazio la famiglia Borghi per l’impegno economico e la passione con cui si sta adoperando per riqualificare una porzione così bella e purtroppo così dimenticata nel tempo- dichiara il Sindaco- Sono certa che l’energia e le competenze dei nuovi proprietari con il supporto tecnico dell’Arch.Lorenzo Melani e dell’agronomo Enrico Ponticelli, consentiranno una profonda e pregevole riqualificazione dello spazio sia dal punto di vista agricolo che da quello turistico-ricettivo”.

Sono infatti in fase di realizzazione importanti lavori di manutenzione straordinaria, atti a migliorare, sia la qualità di vita dei dipendenti dell’azienda, sia a recuperare gli attuali vani ad uso cantina. Sono state realizzate anche opere di miglioramento alla viabilità e di recupero ambientale.

Attualmente la proprietà ha necessità di effettuare nuovi e più ampi investimenti per rendere l’azienda sempre più produttiva e competitiva, valorizzando anche la Villa padronale limitrofa in modo da poter proporre in seguito un’offerta turistico ricettiva-culturale.

“Sono felice di aver acquisito questo insediamento e sono intenzionato a riportarlo all’antico splendore –commenta il proprietario Mario Borghi, un 90enne con l’entusiasmo e l’intraprendenza di un ragazzino- I lavori da fare sono ancora tanti, ma voglio procedere velocemente avendo a cuore, come sempre ho fatto, l’alta qualità del risultato finale. Ringrazio il Sindaco per questa visita che è un ulteriore stimolo a fare bene”.

Servirà naturalmente un po’ di tempo per completare il progetto di rinascita della “Fattoria la Motta” di Bassa, ma si sono intanto gettate delle basi solide perché questo possa avvenire.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa