Fi-Pi-Li, rampe chiuse ancora un giorno a Santa Croce

Un altro giorno di chiusura per le le rampe in ingresso e in uscita dello svincolo Fi-Pi-Li di Santa Croce sull'Arno. Lo annuncia la Città Metropolitana di Firenze per lavori da eseguire sulla Sp44 (territorio di San Miniato). Le rampe saranno chiuse in entrambe le direzioni dalle 22 di oggi, mercoledì 22 luglio, alle 22 di giovedì 23. I lavori ancora in corso hanno fatto discutere la popolazione, sia i residenti che chi lavora nel comparto conciario, per la chiusura avvenuta da parte della Provincia di Pisa di un tratto della Bretella del Cuoio. La Provincia guidata dal presidente Massimiliano Angori aveva promesso tempi rapidi per la realizzazione dei lavori, oggi arriva il proseguimento di quelli sulla sp44 di un altro giorno.