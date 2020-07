Inaugurazione Rems Empoli, fine della prima parte dei lavori a Pozzale

Venerdì 24 luglio alle ore 11 inaugurazione Rems (residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza) presso la sede in Via Valdorme Nuova, Frazione Pozzale, Empoli, conclusa la prima fase dei lavori di trasformazione della Casa Circondariale che ha interessato la prima area abitativa composta da 9 posti letto. La seconda fase sarà invece avviata a struttura funzionante e riguarderà altre due aree abitative, poste al piano terra. L’intervento complessivo di ristrutturazione e degli allestimenti è stato di 700 mila euro.

Tra le autorità regionali e locali partecipano:

Stefania Saccardi, Assessore regionale Diritto alla Salute, Enrico Sostegni, consigliere regionale, Brenda Barnini, Sindaco di Empoli, Alessio Spinelli, Presidente Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, Laura Lega, Prefetto di Firenze, Marcello Bortolato, Presidente Tribunale di Sorveglianza di Firenze, Angela Venezia Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria, Angela Annese Presidente sezione penale Corte d’Appello di Firenze, Fabio Origlio sostituto procuratore generale Firenze, Giuseppe Fanfani, Garante Detenuti Regione Toscana

Per l’Ausl Toscana Centro partecipano: Emanuele Gori, direttore sanitario Ausl Toscana Centro (in rappresentanza del Direttore Generale Paolo Morello Marchese), Franco Scarpa, Direttore Riabilitazione pazienti Psichiatrici Autori di Reato e Direttore della REMS, Giuseppe Cardamone, Direttore Area Salute Mentale Adulti, Antonella Manfredi, Direttore Area Salute Mentale e Dipendenze, Lucia Salvadori e Loriana Meini, direzione infermieristica Empoli, Luca Tani, Direttore Dipartimento Area Manutenzione e gestione investimenti Empoli, Caterina Masini, coordinatore AFT Certaldo Montaione, Gambassi Terme ed altri rappresentanti sanitari aziendali.