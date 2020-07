Incontro tra Anci Toscana e Poste: gli uffici chiusi per Covid riapriranno tutti

Positivo incontro tra i Anci Toscana e Poste Italiane sulla riduzione dei servizi a causa dell'emergenza Covid, che aveva provocato le proteste di diversi Comuni, soprattutto i più piccoli e i montani: gli uffici riapriranno tutti. Un incontro fortemente voluto da Anci, che era presente con il presidente e sindaco di Prato Matteo Biffoni, Luca Marmo sindaco di San Marcello-Piteglio, Simona Neri sindaca di Laterina-Pergine Valdarno, Pierandrea Vanni sindaco di Sorano e Raffaella Mariani sindaca di San Romano in Garfagnana; per Poste hanno partecipato i responsabili della Macro Area Centro Nord.

In generale, Poste ha ribadito l'impegno a mantenere la presenza sul territorio, soprattutto nei piccoli Comuni: è stato assicurato che non è previsto nessun piano di riduzione degli uffici postali. Quando alla chiusura temporanea (parziale o totale) di alcuni uffici nei centri minori, i rappresentanti di Poste hanno spiegato che è stata dovuta a difficoltà logistiche legate al rispetto della normativa Covid; l'azienda sta seguendo un piano di riaperture progressive, che porteranno nel giro di qualche settimana alla riapertura di tutti gli uffici con orari e servizi in vigore nella pre-emergenza.

Fonte: Anci Toscana - Ufficio stampa