Lavori alla bretella, le proteste della Lega

I lavori di rifacimento del manto stradale della Bretella del Cuoio e del ponte sulla ferrovia che porta allo svincolo di Santa Croce sull’Arno, iniziati lunedì mattina, stanno causando non pochi disagi a chi deve spostarsi, soprattutto per lavoro, lungo l’asse Ponte a Egola – San Donato - Santa Croce sull’Arno. Tutto chiuso, compreso il sottopasso di Romaiano e la rotonda di San Donato.

Per arrivare a Santa Croce si è costretti a passare da Castelfranco o da Fucecchio oppure dalla disagevole Via Oberdan.

[...] Era proprio necessario chiudere tutto in questa maniera per rifare il manto stradale all'entrata e uscita della FI-PI-LI creando gravissimi disagi alla popolazione? Non era meglio sfruttare le ore notturne per eseguire l’intervento?

Sicuramente era auspicabile un intervento di manutenzione dei tratti di accesso alla FI-PI-LI ma ciò che lascia perplessi è la decisione di chiudere l’intera area.

Infatti, i tratti che attualmente sono in corso di asfaltatura riguardano quello tra la rotatoria e il ponte sulla ferrovia e le due rampe di accesso alla FI-PI-LI, tuttavia, la rotonda era già stata asfaltata la settimana scorsa con viabilità aperta!

Non si comprende perché si è deciso di chiudere la rotonda, la Bretella del Cuoio, l’accesso all'interporto e anche il sottopasso della zona industriale di Romaiano che con la asfaltatura dell'ingresso alla superstrada non c'entrano niente.

I Consiglieri comunali Lega

Roberto Ferraro

Beatrice Calvetti

Federico Gregorini