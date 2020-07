Use Gross chiude il cerchio con Lorenzo Restelli

Il profondo rinnovamento dell'Use Computer Gross si completa con l'arrivo in biancorosso di Lorenzo Restelli, guardia/ala classe '96 che negli ultimi tre campionati ha giocato a Bernareggio.

Nato a Magenta, Lorenzo inizia a giocare a basket all'Olimpia Milano dove vince due 2 scudetti (Under 15 e Under 17) facendo anche l'esordio in serie A1 realizzando 7 punti e restando anche l'anno successivo, 2015/2016, nell'orbita della prima squadra con diverse presenze. In questi anni inizia anche a fare esperienza in serie C regionale in doppio tesseramento giocando alla Boffalorese (2013/2014) ed a Bernareggio (2015/2016).

Da lì il salto in serie B con l'Urania Milano (2016/2017) prima di tornare ancora a Bernareggio, stavolta in serie B, dove resta per tre campionati consecutivi prima di essere scelto dall'Use che ha deciso di puntare sulla sua duttilità e sulla sua capacità di adattarsi a più ruoli in vista del prossimo campionato.

Benvenuto a Empoli, Lorenzo.

Fonte: Use Basket Empoli