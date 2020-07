Magico Alvini: il fucecchiese riporta la Reggiana in Serie B

Ce l'ha fatta, Massimiliano Alvini ha riportato in Serie B la Reggiana, o meglio, la Reggio Audace. Il tecnico di Fucecchio ha battuto per uno a zero il Bari nella finale playoff e ha conquistato la promozione nella serie cadetta, la prima nella sua carriera. Cinquant'anni compiuti da poco, sembra spacciato qualche mese fa, quando l'algoritmo pareva aver premiato il suo compaesano Filippo Bellini del Carpi, ma alla fine ha avuto ragione Alvini.

Nella finalissima di Reggio Emilia il risultato ha detto Reggio Audace uno Bari zero. L'ex allenatore dell'Empoli Vivarini è stato sconfitto, il club controllato da Aurelio De Laurentiis è finito al tappeto sotto i colpi degli emiliani. Si tratta di una promozione meritata per la Reggiana, che ha avuto un calo a metà stagione - dando così il via alla fuga del Vicenza - ma che è sempre stat0o saldo in cima alla classifica. A decidere la finalissima dei playoff è stato il giovane Augustus Kargbo con una rete al cinquantesimo.

Fucecchio è in festa per uno dei suoi sportivi più noti. Massimiliano Alvini, classe 1970, ha iniziato a allenare vicino casa. Tra i grandi ha prima preso la guida del Quarrata ma è diventato famoso con la clamorosa scalata del Tuttocuoio con annessa salvezza in Lega Pro. Poi l'esperienza alla Pistoiese e quella all'Albinoleffe, quando sembrava pronto per spiccare il volo. Lo ha fatto a Reggio Emilia quest'anno e adesso si gode la Serie B, la sua Serie B.

La Reggiana non arrivava in Serie B da ventun anni. In mezzo ci sono state pagine nere per la squadra emiliana, su tutte l'ultimo fallimento. Infatti la società è rinata col nome ufficiale di Reggio Audace, anche se per tutti è ancora Reggiana.

Gianmarco Lotti