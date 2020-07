Nel ricordo della strage del Duomo di San Miniato: oggi la cerimonia

Oggi, mercoledì 22 luglio 2020, ricorre l’anniversario della strage del Duomo di San Miniato, che avvenne nel 1944. Un fatto di guerra in cui persero la vita cinquantacinque persone, radunate nel Duomo. Fino al 2004 la responsabilità dell'eccidio fu erroneamente attribuita alle truppe tedesche della 3ª Divisione granatieri corazzati, allora in ritirata dalla cittadina, mentre è stata attribuita ad una granata sparata dal 337º Battaglione d'artiglieria campale statunitense.

Ovviamente era presente il sindaco di San Miniato Simone Giglioli, il vescovo Andrea Migliavacca, autorità civili, militari e religiose, parenti delle vittime, superstiti, cittadini e cittadine.

Presente anche il Comune di Empoli

Alla commemorazione, a rappresentare il Comune di Empoli, c’era il presidente del Consiglio Comunale Alessio Mantellassi, accompagnato dal Gonfalone civico.

La consigliera regionale Nardini (PD): "Momento intenso"

Questa mattina ho partecipato alla commemorazione civile e alla Santa Messa in ricordo della Strage del Duomo di San Miniato del 22 luglio '44. È stato un momento intenso, di raccoglimento della comunità attorno alla memoria delle cinquantacinque persone radunate nel Duomo, che morirono per l'esplosione di una granata. Un fatto terribile, che colpì duranente il nostro territorio e che fa parte delle molte testimonianze di quanto siano terribili le conseguenze delle guerre per troppi civili innocenti. È una lezione che, purtroppo, l'umanità non ha ancora del tutto appreso ed è per questo che sono importantissimi momenti di condivisione della memoria come questo.

Il consigliere regionale Pieroni (Pd): "Fatto ricordato ogni anno con dolore"

"Un fatto storico accaduto durante la seconda guerra mondiale che ancora stentava ad arrivare al termine. Un evento in cui persero la vita molti cittadini sanminiatesi, ricordato ogni anno con grande dolore dalla comunità. Lo abbiamo ricordato anche quest'anno con una cerimonia di commemorazione insieme al sindaco Simone Giglioli, il presidente del consiglio regionale Eugenio Giani, il vescovo di San Miniato Andrea Migliavacca e le istituzioni tutte. Un anno direi molto particolare per l'Italia e per tutto il mondo, vista la pandemia da covid 19 che ci ha colpito, provocando molte vittime e che speriamo si concluda al più presto".





Tutte le notizie di San Miniato



<< Indietro