Passeggiate Fiorentine, Schmidt: "Un progetto che è un atto d'amore"

‘’Il progetto ‘Passeggiate Fiorentine’, ideato e finanziato da Fondazione CR Firenze è un vero e proprio atto di amore verso i fiorentini e verso le guide turistiche’’. Lo ha detto il Direttore delle Gallerie degli uffizi Eike Schmidt incontrando oggi pomeriggio all’uscita del museo, assieme al Presidente della Fondazione Luigi Salvadori, il primo gruppo di famiglie che, iscrivendosi al progetto, ha potuto effettuare la visita gratuitamente accompagnate da una guida. ‘’La nostra iniziativa – ha sottolineato Salvadori – ha due obiettivi: fare in modo che dopo questo lungo lockdown i fiorentini e le famiglie che restano in città questa estate possano riappropriarsi dei luoghi più significativi di Firenze e offrire una prima forma di sostegno al comparto degli operatori turistici e delle guide locali che stanno attraversando dei mesi davvero molto difficili. Per questo motivo copriamo noi la loro prestazione e il costo dei biglietti di ingresso. E’ dunque un progetto che ha un aspetto non solo culturale ma anche sociale ed occupazionale’’.

Entusiasti della visita i quattro genitori e i loro cinque figli (le norme del post Covid consentono infatti la presenza di gruppi composti da un massimo di 10 persone compresa la guida) . ‘’E’ stata davvero una grande emozione – ha detto una mamma - poter vedere questi capolavori assieme al proprio figlio, accompagnati da una guida che ne svela i segreti. Un grazie di cuore a coloro che hanno pensato a sostenuto questo bellissimo progetto’’. Come era prevedibile sono stati Leonardo, Michelangelo, Raffaello i più gettonati nella hit dei ragazzi che si ricordavano di avere visto alcuni dei dipinti sui loro libri di scuola.

Il progetto prevede 25 itinerari nei grandi musei e nei giardini storici cittadini, per complessive 240 visite che sono accompagnate da guide specializzate in storia dell’arte e in mediazione culturale per i bambini e, complessivamente, saranno coinvolte circa 2.500 persone. Possono iscriversi per questo mese e per il mese di agosto, oltre a tutti i residenti a Firenze, anche quelli nei comuni limitrofi (Scandicci, Fiesole, Calenzano, Lastra a Signa, Signa, Bagno a Ripoli, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Pontassieve). E’ obbligatoria la prenotazione al seguente recapito 055 6146853

Fonte: Fondazione CR Firenze - Ufficio stampa