Si perde sulle montagne pratesi, arrivano i vigili del fuoco

I vigili del fuoco di Prato sono intervenuti alle 13 di oggi, mercoledì 22 luglio, per soccorrere una persona in difficoltà a Gavigno (Cantagallo). Una persona aveva perso l'orientamento e non era più in grado di ritrovare gli altri.

Individuata la posizione, attraverso una serie di specifiche applicazioni di geolocalizzazione da parte del personale TAS (Topografia Applicata al Soccorso) del Comando, è stata inviata sul posto la squadra del distaccamento di Montemurlo ed è stato richiesto il supporto aereo dell'elicottero Drago. La persona è stata individuata e recuperata dall'equipaggio dell'elicottero e, anche se in buone condizioni, affidata al personale sanitario giunto sul posto per un controllo di sicurezza.