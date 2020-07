Rissa a Pontedera, feriti due uomini da un 38enne armato di coltello

Una lite tra avventori di un circolo di Pontedera, durante la quale è spuntato un coltello, è avvenuta la scorsa notte verso le 2 di notte in piazza Berlinguer, nella zona del parcheggio multipiano in pieno centro di Pontedera. Un 38enne della Repubblica Dominicana è stato denunciato per lesioni volontarie aggravate dall'uso del coltello e per porto abusivo d'arma in luogo pubblico.

La volante della polizia è intervenuta trovando all’esterno del giardino del circolo due uomini che presentavano dei sanguinamenti, il primo a torso nudo con ferite superficiali al busto e un altro che sanguinava da una mano. Immediatamente è stato richiesto l’intervento del 118 e di una pattuglia dei Carabinieri in supporto operativo.

Le ferite, almeno per il soggetto che presentava lesioni ad una mano, erano certamente da arma da taglio. Secondo quanto appreso il coltello era stato tirato fuori da un cittadino extracomunitario, da tempo residente in Italia, che era intervenuto per difendere un italiano in stato di ubriachezza che non voleva lasciare il giardino del circolo che era in chiusura. I due che sarebbero rimasti feriti avevano accompagnato l'italiano ubriaco a uscire dal circolo. Questi tentava di rientrare. Al diniego sono partite le offese, e lui ha ricevuto uno schiaffo. Lo straniero è partito in sua difesa, prima con un ramo raccolto a terra e poi con un coltello da caccia. I due si sono avventati sull'uomo, rimanendo feriti. La prognosi dal pronto soccorso è stata di 7 e 8 giorni.

L'uomo armato si è allontanato con un'auto, bloccata dai carabinieri con all'interno il coltello. Le forze dell'ordine stanno valutando la denuncia per rissa aggravata.