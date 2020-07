Ruba collanina in discoteca a Cerreto Guidi, denunciato 19enne

Aveva rubato una collana d'oro a un 18enne durante una serata in una discoteca all'aperto di Cerreto Guidi. Un 19enne residente a Genova è stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato dai carabinieri della locale stazione. Proprio i militari erano stati avvisati dal derubato che lamentava che un altro ragazzo lo aveva urtato, portandogli via la catena d'oro che portava al collo, prima di scappare tra la folla. Quando si sono messi sulle sue tracce i militari lo hanno fermato e durante la perquisizione è stato trovato in possesso della collana nei propri slip. La collana è stata restituita.