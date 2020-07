Rubano al centro di raccolta di Santa Croce, arrestati

Un 41enne e un 33enne sono stati arrestati nella notte appena trascorsa a Santa Mariaa Monte dai carabinieri di San Miniato per concorso in furto pluriaggravato. I due sono stati fermati in auto da una patgtuglia del Radiomobile. All'interno del mezzo avevano 6 batterie per auto, 1 tagliasiepi elettrico, 2 televisori e 5 paia di scarpe. Queste cose risultavano essere parte di una refurtiva di un centro di raccolta differenziata di Santa Croce sull’Arno. Dopo l'arresto, i due sono finiti in camera di sicurezza e questa mattina si terrà il processo per direttissima.