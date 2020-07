Scappano con la borsa rubata da un'auto, arrestati in 3 a Fucecchio

Avevano rubato ieri mattina in un'auto in sosta e avevano tentato la fuga ma i tre sono stati arrestati dai carabinieri del Radiomobile in viale Buozzi a Fucecchio. Il blocco è avvenuto quando, allo stop con via Fucini, l'Audi con i tre a bordo aveva accelerato tentando di eludere il controllo, inutilmente.

L'approfondito controllo nel mezzo ha permesso il ritrovamento sotto il sedile anteriore del passeggero una borsa da donna, di vaklore, con portafogli, documenti e 220 euro in una tasca interna. Gli accertamenti hanno permesso di scoprire che la borsa era stata rubata da un'auto in sosta a pochi metri di distanza, rompendo un finestrino.

I tre, con precedenti specifici, avevano addosso altri 265 euro, che sarebbero stati portati via dal portafogli. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla donna. Gli arrestati, italiani di 21, 23 e 26 anni, residenti a San Miniato, dovranno presenziare al processo per direttissimo questa mattina.