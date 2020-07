Sindaca di Ponsacco condannata per diffamazione: 1000 euro di risarcimento

Francesca Brogi, sindaca di Ponsacco, ha ricevuto una condanna per "diffamazione a mezzo stampa" e dovrà pagare una multa di 1000 euro. La notizia è riportata sui quotidiani. La sentenza è stata emessa ieri dal giudice Grazia Maria Grieco (pubblico ministero Massimiliano Costabile) nei confronti del primo cittadino Brogi a processo per diffamazione nei confronti di Giuseppe Giambra. La vicenda risale a 6 anni fa quando Giambra, 61 anni amministratore unico della Futura Immobiliare, querelò la Brogi in seguito a un dibattito radiofonico durante la campagna elettorale 2014. In quel confronto radiofonico tra i due candidati sindaci di allora, Roberto Russo (lista civica 'Ponsacco la Città di Tutti) e Francesca Brogi, quest'ultima venne accusata di rappresentare la continuità di governo con l'ex sindaco Cicarelli e di essere espressione di quelle forze politiche che stavano portando il Comune al fallimento. La sindaca in diretta radio rispose che era invece Russo a difendere un'impresa guidata da un imprenditore che venne definito con un aggettivo considerato ieri dal giudice offensivo e diffamatorio.

Giambra, che si era costituito parte civile, aveva avanzato la richiesta di risarcimento a 50mila euro. Un risarcimento che non avrà perché il giudice non ha riconosciuto il risarcimento del danno e quindi, l'azione civile nel processo penale non ha dato esito. Annarosa Francini, l'avvocato del sindaco Francesca Brogi ha già annunciato il ricorso in appello.