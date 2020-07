Spaccate sui lungarni a Pisa, Confesercenti: "Servono maggiori controlli"

“Solidarietà ai colleghi che hanno subito ingenti danni alle strutture, ormai come sempre superiori al reale ammontare del furto, e nuovo appello a maggiori controlli visto che le ultime spaccate sono state effettuate sul lungarno”. E’ il presidente area pisana di Confesercenti Toscana Nord Luigi Micheletti ad esprimere la vicinanza dell’associazione ai tre imprenditori vittime dell’ennesima spaccata. “E’ davvero incredibile pensare che sui lungarni qualcuno abbia il tempo di prendere un tombino posizionato sulla strada – dice ancora Micheletti – lo utilizzi per entrare addirittura in due attività adiacenti e rubare, tutto questo nella più completa normalità. E che dire dell’altra attività che nel giro di poche settimane ha subito un nuovo furto. Comprendiamo le difficoltà delle forze dell’ordine e non mettiamo in dubbio il loro impegno, ma evidentemente qualcosa non va nell’organizzazione dei controlli. Le zone colpite – conclude il presidente area pisana di Confesercenti Toscana Nord – alla fine sono sempre le stesse. Quelle che vengono vivisezionate per il caos movida quando le attività sono aperte e quindi fanno da deterrente, ma che poi vengono dimenticate dopo l’ultima saracinesca abbassata”.

Fonte: Confesercenti Toscana Nord - Ufficio stampa