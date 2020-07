Talk a Villa Bardini, appuntamento con Lonely Planet e Premio Strega

Il direttore di Lonely Planet Italia Angelo Pittro, il due volte Premio Strega Sandro Veronesi, il Premio Strega Giovani Daniele Mencarelli, la vincitrice del Premio Strega Ragazze e Ragazzi categoria 6-10 anni Marta Palazzesi e Sante Bandirali, traduttore del volume Premio Strega Ragazze e Ragazzi categoria 11-15 anni, saranno i protagonisti il 26 luglio e il 28 agosto dei ‘Talk a Villa Bardini’, il progetto di Fondazione CR Firenze in collaborazione con l’Associazione Culturale Wimbledon e con la Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron (Costa San Giorgio, 2). Gli appuntamenti, che si terranno come di consueto sulla terrazza più scenografica di Firenze, sono organizzati in collaborazione con La città dei lettori, il festival dedicato al libro e alla lettura diretto da Gabriele Ametrano, la cui terza edizione si terrà dal 27 al 30 agosto, sempre a Villa Bardini e con la collaborazione e il contributo di Fondazione CR Firenze e Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron.

Anche quest’anno, realtà come Lonely Planet e la Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, l’ istituzione che organizza il Premio Strega, hanno scelto di voler svolgere alcuni dei loro eventi al festival fiorentino, riconoscendone l’importanza e il valore culturale. Firenze è, inoltre, al centro di un percorso di collaborazione internazionale con Lonely Planet, una sinergia che consolida il ruolo della città per la promozione di un turismo consapevole.

Così, domenica 26 luglio alle ore 11 il direttore di Lonely Planet Italia Angelo Pittro racconterà l’esperienza dell’UlisseFest, il festival del viaggio di Lonely Planet, e Italia on the road, un progetto e una guida alla scoperta degli itinerari per esplorare un’Italia inedita e per ritrovare i luoghi della rinascita nella sua bellezza architettonica, nelle splendide coste e nei suoi parchi nazionali selvaggi, dopo il difficile periodo di emergenza sanitaria (ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite al link https://bit.ly/TalkaVillaBardini2020_LonelyPlanet; evento in collaborazione con Lonely Planet Italia). Ai presenti, verrà regalata la guida Lonely Planet, Italia on the road, edita da EDT (fino ad esaurimento scorte).

E ancora, tra gli appuntamenti più attesi nell’ambito del festival ci sarà un’intera giornata dedicata al Premio Strega e ai suoi autori, organizzata in collaborazione con la Fondazione Maria e Goffredo Bellonci. Venerdì 28 agosto alle 17 sulla Terrazza Belvedere, Marta Palazzesi, autrice di Nebbia (Il Castoro) e Sante Bandirali, traduttore del libro Una per i Murphy (Uovonero Edizioni) di Lynda Mullaly Hunt, incontreranno i più giovani per il Premio Strega Ragazze e Ragazzi. Seguiranno l’appuntamento con Daniele Mencarelli, autore del libro Tutto chiede salvezza (Mondadori) e vincitore del Premio Strega Giovani (ore 18, Belvedere) e Sandro Veronesi, autore de Il colibrì (La Nave di Teseo), vincitore della LXXIV edizione del Premio Strega (ore 20, Belvedere).

Sulla piattaforma Produzioni dal basso è possibile acquistare uno dei dieci posti in prima fila all’incontro con Sandro Veronesi con libro in omaggio, e aderire così alla campagna per sostenere il festival, attiva al link https://bit.ly/Cittàdeilettori2020_crowdfunding.

Fonte: Ufficio Stampa