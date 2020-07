Trasporto aereo, Toccafondi e Grazzini (IV): “Preoccupazione per i lavoratori"

“Ci uniamo alla preoccupazione espressa dalla Fit-Cisl Toscana, tramite il segretario generale Stefano Boni e il segretario regionale Franco Fratini, per i ritardi nel pagamento della parte di cassa integrazione spettante ai lavoratori del trasporto aereo, il cosiddetto “Fondo Volo”. Noi stessi in queste settimane abbiamo ricevuto delle segnalazioni da piloti, personale di volo e di terra, preoccupati perché in attesa da cinque mesi della parte di cassa integrazione che gli spetta.”

Così il deputato fiorentino di Italia Viva Gabriele Toccafondi e il coordinatore fiorentino del partito, Francesco Grazzini.

“A seguito delle segnalazioni ci siamo subito interessati e abbiamo parlato con l’INPS – che ringraziamo per la tempestiva risposta – sia a livello provinciale che nazionale. Ci hanno confermato i ritardi, dovuti ad una serie di procedure e di autorizzazioni ministeriali necessarie, ma ci hanno assicurato il massimo impegno per la velocizzazione delle procedure di loro competenza.” Proseguono i due esponenti di Italia Viva

“La situazione resta comunque preoccupante – concludono Toccafondi e Grazzini - ci sono migliaia di famiglie in attesa di questa parte di integrazione da cinque mesi. In questa fase, sono aiuti fondamentali per aiutare i lavoratori, in attesa della ripresa economica piena e reale, che potrà esserci solo quando il lavoro potrà ripartire a pieno ritmo anche in questi settori.”

Fonte: Ufficio stampa