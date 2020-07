Buongiorno oggi ringrazio una nostra ascoltatrice Antonella M. che spesso mi ha dato le sue ricette. Antonella è una brava cuoca perché cucina tutto, fa il pane, la pizza, la pasta sia di grano e ripiena a casa. La ricetta che mi ha data stamattina è quella delle Treccine.

Questi dolci sono soffici e buonissimi da mangiare non solo la mattina ma anche per uno spuntino goloso e sfizioso. Mi ha concesso anche la foto del piatto finale.

Per capire meglio come formare le vostre treccine metto il link, la ricetta è diversa ma così è più semplice vederlo in questo video.

www.youtube.com/watch?v=I0qDUvc6roM

Treccine

Ingredienti

250 gr di farina 00

250 gr di farina manitoba

1 uovo

80 gr di zucchero

250 gr di latte tiepido

100 gr di burro a temperatura ambiente

7 gr di lievito di birra

1 bustina di vaniglina (oppure una bacca di vaniglia)

1 pizzico di sale

1 tuorlo e un goccio di latte per spennellare

Preparazione

In una ciotola mettete il latte tiepido, il lievito, lo zucchero e la vaniglina e mescolare fino a che il lievito non si sarà sciolto, unire l’uovo e amalgamate il tutto. Unite le due farine e impastate, solo alla fine unite il burro a temperatura ambiente. Lavorate l’impasto fino a completo assorbimento del burro. Mettete l’impasto in una ciotola e copritelo e lasciate lievitare per circa tre ore. Una volta che l’impasto sarà lievitato lo stendete con altezza di un centimetro con l’aiuto di un mattarello. Con una rotella taglia pasta o con un coltello in caso non la avete, tagliate delle strisce di pasta che andremo ad intrecciare. Mettete le trecce in una teglia con carta da forno e lasciate lievitare ancora un’ora coperte. Preriscaldate il forno a 170 gradi, nel frattempo spennellate la superficie delle treccine con il tuorlo allungato con un pochino di latte. Infornate e cuocete 15 minuti a forno statico, mentre gli ultimi due minuti a ventilato e appena sfornate spennelliamole con del latte e le ricopriamo subito di zucchero in modo che aderisca bene.

Antonella M.

