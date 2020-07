Abusi edilizi, marijuana e un ostello senza autorizzazione: blitz della municipale in centro a Firenze

Un ostello non autorizzato realizzato in un palazzo in centro a seguito di abusi edilizi. E come se non bastasse oltre 2,8 chilogrammi di marijuana sequestrati, una persona arrestata e quattro denunciate.

È questo l’esito dell’operazione effettuata oggi dai Nuclei Speciali e dalla Squadra Antidroga della Polizia Municipale in esecuzione di un decreto di ispezione e perquisizione della Procura della Repubblica. Un provvedimento disposto a seguito di precedenti controlli della Polizia Municipale che avevano rilevato abusi edilizi e attività di B&B senza autorizzazione.

Durante l’ispezione sono stati accertati diversi abusi edilizi, ovvero il cambio di destinazione d’uso di una cantina convertita in una abitazione, e trasformazioni essenziali negli appartamenti posti al primo, secondo e quarto piano. Inoltre questi locali venivano utilizzati come un ostello senza nessuna autorizzazione. Il gestore dell’attività è risultato un 27enne italiano.

Ma durante il controllo la Polizia Municipale ha trovato qualcosa di inaspettato: 2,860 chilogrammi di marijuana di cui oltre un chilogrammo nella stanza del gestore del B&B abusivo. Non solo: in un seminterrato gli agenti hanno rinvenuto due piantine di marijuana in una sorta di serre artigianali ricavate da armadi montabili in stoffa.

Per lui è scattato arresto per detenzione e spaccio di droga, per altri tre giovani italiani (19, 25 e 21 anni) una denuncia per lo stesso reato. Nel corso dei controlli gli agenti hanno trovato e denunciato anche un cittadino straniero non in regola con le norme sull’immigrazione.