Assemblea regionale online di Toscana a Sinistra

È convocata per sabato 25 luglio, dalle 10 alle 13, la seconda assemblea regionale on-line di Toscana a sinistra, il progetto politico che candida Tommaso Fattori a presidente della Toscana alle prossime elezioni regionali. Sarà un confronto sulla nostra idea di Toscana attraverso il programma, le candidature e l’impostazione della campagna elettorale.

Nel tempo trascorso dalla prima assemblea regionale di un mese fa molta strada è stata fatta. Ulteriori realtà politiche e associative hanno ufficializzato la loro partecipazione al progetto, sono state avviate assemblee locali in tutti i territori della Toscana, è proseguito il confronto sulla costruzione del programma e sulla presentazione delle candidature nei vari collegi. Temi e impegni che hanno fatto emergere una grande voglia di partecipazione – anche “di qualità” - verso la costruzione di un’idea di Toscana ‘altra’ rispetto alle proposte degli altri soggetti politici, intenzionati a continuare tutto come prima, in una stanca campagna elettorale che vede tutti sostanzialmente d’accordo sui nodi politici principali. Noi crediamo invece che la pandemia abbia accelerato la necessità di un cambiamento radicale di visione di fronte alla drammatica emergenza sanitaria sociale ambientale ed economica. Toscana a sinistra si candida al governo della Regione per mettere in atto tale cambiamento. Nell’assemblea regionale di sabato 25 luglio ci confronteremo con le tante cittadine e i tanti cittadini che avvertono questa esigenza.

Sì Toscana a Sinistra