Un suv è finito in un laghetto ieri attorno alle 17 a Cascina nei pressi del canale Imperiale. I vigili del fuoco del locale distaccamento e il nucleo sommozzatori di Livorno sono intervenuti per il recupero, senza trovare persone a bordo. Il recupero é stato effettuato riportando il mezzo in galleggiamento per poi trainarlo sulla sponda. Il mezzo aveva raggiunto una profondità di 5 metri. Non sono noti ulteriori dettagli.