Buoni scuola per l'infanzia a Vinci, graduatoria approvata

Il Comune di Vinci informa che è stata approvata la graduatoria definitiva dei beneficiari dei buoni scuola per bambini dai 3 ai 6 anni che frequentano le scuole paritarie private nell’anno scolastico 2019-2020.

L'ammontare complessivo delle risorse erogate dalla Regione Toscana per Vinci è di 4.111,18 euro. Le famiglie che hanno ottenuto il buono scuola potranno utilizzarlo per l’anno scolastico 2019/2020 (settembre 2019 - giugno 2020), a parziale o totale copertura delle spese sostenute per la frequenza del bambino.

Il contributo concesso dalla Regione Toscana sarà erogato ai richiedenti riportati nella graduatoria previa presentazione di idonea documentazione giustificativa utile a evidenziare l’avvenuto pagamento delle rette.

La Regione Toscana riconosce alle famiglie beneficiarie anche il contributo relativo ai mesi di lockdown per l'emergenza Coronavirus solo nel caso in cui la retta relativa a quei mesi è stata pagata.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa