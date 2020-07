Campionato della Bugia, Gene Gnocchi torna a Le Piastre

“Vorrei tranquillizzare tutti coloro che ci vedevano già sul... Lastrico. Per quest'anno non ci andremo e serviremo invece Gnocchi gratuiti per tutti”.

Usa, come di consueto, una piccola pseudo verità, il magnifico rettore dell'Accademia della Bugia, Emanuele Begliomini, per annunciare la prima novità di quest'anno. Per sopraggiunti e inderogabili impegni professionali, il comico Maurizio Lastrico non sarà a Le Piastre per ricevere la laura di bugiardo ad honorem. Al suo posto arriverà il presidente onorario dell'Accademia, Gene Gnocchi, che fa ritorno sulla montagna pistoiese dopo un paio d'anni di assenza.

“La sua presenza affettuosa e partecipe – precisa però Emanuele Begliomini – non si è certo fatta mancare in questo periodo. Siamo infatti rimasti costantemente in contatto e Gene ha onorato da par suo il ruolo di presidente onorario. Per questo ci piace ospitarlo ancora una volta e vogliamo ringraziarlo per venire da noi a divertire i nostri spettatori e per aver voluto così rendere omaggio alla memoria di Giancarlo Corsini, nostro fondatore e suo collega presidente, che ci ha lasciati da poche settimane”.

A questo proposito Begliomini annuncia che le operazioni per realizzare la statua in bronzo di Giancarlo sono a buonissimo punto. Il suo amico, lo scultore Leonardo Begliomini, ha infatti già realizzato e provato in loco il calco di gesso che raffigura un Giancarlo a grandezza e sorriso naturali, e la panchina in cui verrà posizionato il bronzo, che sarà fuso con la tecnica a cera persa, ha già preso la strada della fonderia che realizzerà l'opera. Il tutto nella massima segretezza, ma si conta di inaugurare l'installazione all'inizio dell'autunno, quindi davvero a tempo di record.

Intanto, dopo aver ormai raggiunto quota 3.000 euro, prosegue la raccolta di fondi per finanziarla. L'obiettivo è di superare i 5.000 euro, così da pagare almeno una parte dei costi. Dall'Accademia ricordano che chi vuole contribuire a questo omaggio, può effettuare un bonifico sull'IBAN dell'Accademia IT65Y0503413800000000001520 della Cassa di Risparmio di Lucca, Livorno e Pisa, specificando nella causale “Per statua Giancarlo”.

La due giorni del Campionato 2020 inizierà con la cena bugiarda in piazza, alle 19.30 di sabato 1 agosto, mentre il più tradizionale appuntamento con la sezione verbale è per domenica 2 agosto, a partire dalle 16.30. Gli accademici ricordano che, causa Covid, è necessario prenotare la presenza gratuita per assistere al Campionato inviando una mail a accademiabugia@gmail.com oppure telefonando al 348-3369552.

Per tutto il resto c'è www.labugia.it

Fonte: Accademia della Bugia