CCN Piazza Pitti, 7 attività si riuniscono a Firenze

È nato in Piazza Pitti il primo Centro Commerciale Naturale post lockdown. La presentazione del CCN Piazza Pitti si è svolta giovedì 23 luglio presso il Bistrot Olivia di Piazza Pitti; alla presenza dell’Assessore allo sviluppo economico del Comune di Firenze Federico Gianassi, della Presidente del CCN Serena Gonnelli, del Responsabile Confesercenti Città di Firenze Lapo Cantini e degli imprenditori aderenti al Centro Commerciale Naturale.

Il CCN “Piazza Pitti” è composto da sette attività del settore ristorazione, e rappresenta un segnale positivo post lockdown con l’obiettivo di progettare una ripartenza concreta ed efficace.

“Una rete di imprese che vogliono collaborare per raggiungere dei risultati positivi, soprattutto in un periodo così complicato. – ha affermato Serena Gonnelli Presidente del CCN Piazza Pitti – Sette imprenditori che con coraggio vogliono mettersi in gioco e portare un cambiamento alla piazza che caratterizza da sempre la nostra città”.

“Nei prossimi mesi cercheremo di portare avanti progetti volti a valorizzare la nostra piazza e le attività presenti; anche per offrire un servizio ai cittadini. – ha concluso la Presidente Gonnelli – Suscitare l’interesse, vitalizzare la nostra piazza e riportarci i fiorentini questi sono alcuni tra gli obiettivi che intendiamo perseguire”.

“La scelta dei commercianti di piazza Pitti – ha sottolineato l’assessore al commercio Federico Gianassi – di costituirsi in un Ccn è un atto di coraggio che apprezziamo. Ci mettiamo a disposizione per lavorare con loro e costruire iniziative che possano valorizzar ulteriormente questa bellissima zona di Firenze”.

Fonte: Confesercenti Firenze