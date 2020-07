Mudev, presepi e altro: convocato Consiglio comunale a Cerreto Guidi

E’convocato per lunedì 27 luglio alle ore 21,00, il Consiglio comunale di Cerreto Guidi che si svolgerà nella Sala delle adunanze consiliari, naturalmente nel rispetto di tutte le misure di prevenzione dal contagio dal Covid-19.

Sono sette gli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

Ordine del giorno:

-Comunicazioni del Sindaco;

-Sistema museale “Museo Diffuso Empolese Valdelsa” convenzione fra i Comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli e Vinci- Approvazione del nuovo testo di convenzione del Regolamento e individuazione del Comune capofila;

-Programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022-Primo aggiornamento;

-Determinazione del numero di rate e delle scadenze della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2020;

-Assestamento di bilancio-Variazioni e storni al Bilancio di previsione 2020/2022, al DUP 2020/2022 ed applicazione di parte dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio finanziario 2019;

-Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Partito comunista italiano sul piano per la riapertura in sicurezza dell’attività didattica nell’Istituto comprensivo di Cerreto Guidi.

Ad integrazione dell’o.d.g. è stato aggiunto un ulteriore punto ai sensi dell’art.21 comma 8 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale che è stato posto come ultimo punto in discussione.

-Associazione “Città dei Presepi”-Approvazione Statuto.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa