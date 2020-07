Cannoni per proteggere i campi coltivati, ordinanza a Montelupo per gestire i dissuasori

Notti non proprio tranquille per i residenti di alcune zone di Montelupo a causa dei dissuasori sonori usati da alcuni agricoltori per tenere lontani gli animali da campi coltivati.

All’amministrazione comunale sono arrivate diverse segnalazioni in proposito e il sindaco ha chiarito in un’ordinanza se e come possono essere usati.

In generale è fatto divieto di usare tali dispositivi in ambito urbano in prossimità della abitazioni.

Ne è consentito l’utilizzo in ambito agricolo a tutela della quiete pubblica nel rispetto dei seguenti criteri:

• devono essere posizionati lontani dalle abitazioni e comunque a non meno di 100 metri e lo sparo non deve essere orientato verso le case;

• dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 21.00 possono essere sparati al massimo 3 colpi;

• dalle 13.00 alle 15.00 la cadenza massima di sparo deve essere ogni 6 minuti;

• dalle 21.00 alle 8.00 è vietato effettuare spari.

«Non sempre è facile contemperare tutte le esigenze. Capiamo che gli agricoltori debbano difendere i loro campi coltivati dagli animali, soprattutto in questo momento in cui i frutti del loro lavoro sono maturi; ma nello stesso tempo l’uso di cannoni è fastidioso per gli altri cittadini. L’ordinanza ha lo scopo di indicazioni chiare. Ho poi interpellato il comando della polizia municipale affinché effettui i controlli ed elevi sanzioni a chi non rispetta gli orari e le distanze», afferma il sindaco Paolo Masetti.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa