Elezioni Cascina, IV appoggia Betti: "Centrosinistra unito"

“Un Centrosinistra unito è l’unica speranza reale per riconquistare Cascina; questo è l’obiettivo, un obiettivo talmente importante da mettere in secondo piano tutto il resto”.

Con queste parole Michele Passarelli Lio, coordinatore provinciale di Italia Viva Pisa, ha annunciato l’appoggio della lista da lui rappresentata alla candidatura di Michelangelo Betti a Sindaco di Cascina.

“Italia Viva è nata a Cascina meno di un mese fa, con la creazione del primo comitato cittadino – prosegue Passarelli; sarebbe stato comodo per noi dare un appoggio esterno, anche generico, al Centrosinistra e non mettersi direttamente in gioco. Ma noi crediamo che la vittoria a Cascina sia estremamente importante e che Italia Viva possa dare l’apporto decisivo perché questo avvenga.

Ci mettiamo quindi in gioco, costruendo una nostra lista e proponendo dei nostri candidati; proveremo a costruire una lista giovane e reppresentativa del territorio cascinese e lo faremo con la consapevolezza che meglio lavoreremo, più sarà possibile per il Centroisinistra, riprendere in mano il governo di questa città”

“Cascina ha dovuto subire in questi anni l’umiliazione di essere usata dal proprio Sindaco come trampolino di lancio per altri incarichi; di Cascina al Sindaco eletto allo scorso mandato è sempre interessato poco, l’attenzione l’ha posta principalmente alla sua carriera politica. Cascina non merita questo, merita un governo che sia attento alle complesse esigenze del territorio, merita un governo che sappia fare anche tesoro delle motivazioni che hanno portato alla sconfitta 4 anni fa e che hanno permesso di proporre una classe dirigente pronta a mettersi in gioco per il bene di tutti”

“Forse avremmo preferito, conclude Passarelli, un percorso diverso che potesse unire sin dall’inizio; siamo ancora convinti che l’unità complessiva del Centrosinistra sia ancora possibile e per questo continuiamo a lavorare. Ma siamo anche convinti che, così come la sconfitta di Cascina è stata l’inizio di un percorso che ha portato a perdere anche a Pisa, oggi questo percorso lo possiamo e lo dobbiamo invertire. Cascina può essere il punto di partenza di un percorso politico che ci porti alla riconquista anche della città capoluogo. Lavoriamo quindi con convinzione per questi obiettivi e siamo felici di poterlo fare con questo candidato a Sindaco e con questa coalizione.”

Italia Viva Pisa