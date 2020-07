Estate, cambiano gli orari dei servizi amministrativi Asl Centro a Firenze

Cambiano a luglio e ad agosto gli orari dei front offici amministrativi degli sportelli sul territorio e nei presidi ospedalieri di Firenze, della zona fiorentina nord ovest e della fiorentina sud est.

Zona Firenze

I servizi amministrativi di front office presso il presidio Canova sono chiusi fino al 27 agosto. Rimangono invariate le aperture dei presidi di D'Annunzio, Morgagni e Santa Rosa. Ad agosto nel presidio Le Piagge i servizi amministrativi saranno chiusi dal 17 al 28 agosto compresi.

Al Palagi il Cup effettuerà la chiusura pomeridiana fino al 28/8 mentre l’accettazione Radiologia fino al 5/9.

Al San Giovanni di Dio per la Radiologia la restituzione referti sarà operativa dal 1 al 31 agosto con orario dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 16.30 e sabato dalle 7.30 alle 12.30. Il Punto Prelievi dal 1 agosto al 5 settembre sarà chiuso il sabato. Prelievi ordinari solo con prenotazione Cup; accesso diretto dalle 7.15 alle 10.00 solo per prescrizioni con priorità U o B, monitoraggio TAO, donne in gravidanza.

Zona Firenze nord ovest

Nell’area di Firenze nord ovest fino al 31 agosto i presidi di Sesto Fiorentino, Scandicci, Campi Bisenzio, Lastra a Signa effettueranno l’orario 8.00-12.30, con chiusura pomeridiana. Il presidio di Camerata sarà aperto lunedì e giovedì dalle 8 alle 12.30 per prestazioni di anagrafe sanitaria su prenotazione; martedì e venerdì dalle 8 alle 12.30 per Cup a accesso diretto.

Zona Firenze sud est

Nella fiorentina sud est rimane tutto invariato ad eccezione del presidio di Reggello che è chiuso da lunedì 20 luglio e nei lunedì del 17-24 e 31 agosto.

All’ospedale Santa Maria Annunziata, il Cup dal 10 al 28 agosto effettuerà orario 7.45 -15.00. Al Serristori di Figline Valdarno, lo sportello Sua il 4 agosto e dal 14 al 28 agosto effettuerà orario 7.30-15.00

Zona Mugello

Nessuna variazione di orario e chiusura a luglio per gli sportelli sul territorio della zona Mugello. Ad agosto il Centro Polivalente di Borgo San Lorenzo rimane chiuso nel pomeriggio dal 17 agosto al 4 settembre. Nei pomeriggi del 4-6-11-13 agosto sarà garantita la sola Anagrafe su prenotazione. Il presidio di Palazzuolo sul Senio sarà aperto solo il 5 e 19 Agosto con orario 8.30-12.30.

Cambiamenti d’orario stanno già interessando l’ospedale del Mugello per il Servizio prenotazioni che fino all’11 settembre effettuerà orario 9.30-13.00 compreso il sabato. Il Servizio prelievi fino all’11 settembre sarà aperto per il ritiro referti, provette e materiale per consegna campioni biologici dal lunedì al sabato dalle 10.30 alle 12.30

La prenotazione telefonica dei prelievi su numero dedicato del presidio effettuerà orario 10- 12.30 dal lunedì al venerdì.

Tutte le informazioni sul sito dell’Azienda sanitaria uslcentro.toscana.it.

Fonte: Asl Toscana Centro