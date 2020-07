Musica, da Fucecchio i Meceta sul palco dell'Ariston a Sanremo

Da Fucecchio a Sanremo, sul prestigioso palco del Teatro Ariston: continua così la corsa dei Meceta, gruppo pop-rock, nel mondo della musica.

Domenica 19 luglio si sono svolte le finali regionali della 33° edizione del Sanremo Rock & Trend Festival a Lucca presso il centro commerciale Il Pinturicchio, e i Meceta hanno superato anche questo step classificandosi per le finali nazionali che si svolgeranno dal 6 al 11 settembre al Teatro Ariston di Sanremo, presentando due inediti: "Se io potessi" e "Come nelle favole", rappresentativi del loro repertorio. I Meceta nascono ufficialmente nel 2015 da un'idea di quattro amici, affacciandosi per la prima volta nel panorama musicale ancora da ragazzini, pubblicando il loro primo ep "Gioventù" con una formazione che è poi cambiata nel 2019, con la rimozione della seconda chitarra e l'inserimento delle tastiere, dando vita a nuove frizzanti produzioni che saranno pubblicate sia online che su disco prossimamente.

Luca Medici, classe 1997, chitarra e voce solista; Stefano Medici, classe 1992, batterista; Gabriele Celeste, classe 1998, al basso; Alessio Fittipaldi, classe 1999, tastiere e synth: questi i componenti del gruppo che stanno dando tanta soddisfazione ai loro sostenitori raggiungendo questo traguardo.

A qualche giorno di distanza, abbiamo raccolto le loro sensazioni a freddo: "È stata l'emozione più grande della mia vita" scherza Stefano sorridendo. Luca invece ha le idee molto chiare:"Vogliamo restituire la musica italiana agli italiani, le nostre canzoni sono adatte a ogni genere di pubblico." Alessio aggiunge:" Siamo partiti da zero soltanto qualche mese fa, senza aver ricevuto nessun tipo di aiuto: questo risultato non può che essere un ottimo punto di partenza."