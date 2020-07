Tanta paura nella serata di ieri (mercoledì 22 luglio) a Pontedera. Verso le 23 è andato in fiamme un camper parcheggiato in un condominio in via Pietro Nenni. Non sono note le cause del rogo, ma il veicolo è andato completamente distrutto. I vigili del fuoco pontederesi sono intervenuti per spegnere le fiamme prima che si estendessero a altri veicoli. Non risultano persone coinvolte.