Iniziative bipartisan per Indro Montanelli, Cellai e Cocollini: "D'accordo"

“Iniziative bipartisan per Indro Montanelli: lo ha dichiarato il sindaco Dario Nardella durante un seminario web. Siamo ben felici di questo cambio di orientamento – commentano il capogruppo di Forza Italia Jacopo Cellai ed il Vicepresidente del Consiglio comunale Emanuele Cocollini – visto che nemmeno un mese fa il PD in Consiglio Comunale svicolò sulla questione Montanelli: accennavano a “interrogativi morali” sulla sua figura. Il Vicepresidente del Consiglio Comunale Emanuele Cocollini infatti propose, e tutti noi del Centrodestra lo seguimmo – ricorda il capogruppo di Forza Italia Jacopo Cellai – di intitolare una via al fondatore de Il Giornale ma il PD in quell'occasione ha scientemente voluto evitare di discuterne. Da parte nostra quindi totale appoggio a qualsiasi iniziativa in memoria di Indro Montanelli. Nessuno di noi vuole appropriarsi di Indro Montanelli – concludono Cellai e Cocollini – ma solo rendergli omaggio dopo i fatti incresciosi di Milano”.

Fonte: Ufficio stampa