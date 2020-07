Ispettori ambientali, che ne pensi? il sondaggio di gonews.it

Sacchetti della spazzatura abbandonati, ingombranti lasciati di nascosto per le strade e le campagne, inosservanza nella raccolta differenziata dei rifiuti. Tutti questi gesti non conformi ad un corretto comportamento e irrispettosi per l'ambiente saranno adesso sotto la lente d'ingrandimento degli ispettori ambientali.

Queste nuove figure, a lavoro sul territorio dell'Empolese Valdelsa dal 9 luglio scorso, fanno parte di Alia Servizi SpA e accompagneranno nella lotta al degrado e ai reati ambientali anche una campagna di informazione sulle corrette modalità di raccolta dei rifiuti, improntata sulla prevenzione delle cattive abitudini. I comuni dell'Empolese Valdelsa inoltre, secondo i dati della raccolta differenziata diramati da Alia, si classificano tutti come ricicloni e con buone percentuali raggiunte (Qui tutti i dati).

Gli ispettori ambientali al momento operano su più comuni dell'Empolese Valdelsa e a Lastra a Signa. Una volta accertata la violazione, le due nuove figure di Alia potranno redigere un verbale di accertamento che verrà poi trasmesso alla polizia municipale. In relazione alla gravità della violazione, potranno essere emesse multe fino a 619 euro.

Di questo si occupa oggi il sondaggio di gonews.it. Abbiamo chiesto ai passanti in centro a Empoli se, sul servizio di raccolta porta a porta, fossero soddisfatti riscuotendo tutti pareri positivi. Riguardo agli ispettori ambientali abbiamo domandato se, già operativi nel proprio comune di residenza o considerati come futura presenza attiva nel proprio territorio, ritenessero questa figura utile all'ambiente e al contrasto ai comportamenti sbagliati, rinnovando il risultato di risposte favorevoli.

Da un ingombrante a un sacchetto di spazzatura, che sia un cestino pubblico ricolmo di rifiuti, un mozzicone di sigaretta gettato a terra o la deiezione del proprio cane lasciata a terra, in città e nell'Empolese Valdelsa ci sono delle nuove figure pronte a dire stop. La domanda si rinnova anche per i lettori di gonews.it: reputate utile l'attività degli ispettori ambientali? Per rispondere c'è tempo fino a giovedì 30 luglio alle 13.

