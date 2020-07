Mercatale, ultimo appuntamento prima del 'salto' di agosto

Ultimo appuntamento della stagione estiva del “Mercatale in Empoli”, in programma sabato 25 luglio 2020, sempre in via Bisarnella, dalle 8 alle 13. In primo piano le produzioni delle aziende agricole del territorio locale e toscano: dagli ortaggi, alle chiocciole, ai formaggi a latte crudo, al pane di grani antichi, alle verdure sempre fresche e molto altro.

Frutti della nostra terra, espressione di genuinità, qualità, freschezza che saluteranno gli affezionati del mercato agroalimentare empolese per tornare più ‘buoni’ di prima a settembre.

«Sabato ultimo appuntamento della stagione col Mercatale. Voglio ringraziare – ha detto l’assessore all’agricoltura Massimo Marconcini –gli operatori per la capacità di adattamento alle situazioni verificatesi con spirito imprenditoriale e al contempo di collaborazione con l'amministrazione comunale. E la Polizia Municipale che ha lavorato per dare continuità al mercato nel luogo attuale. Faremo un bilancio e vedremo, una volta fuori definitivamente dalla fase Covid, come organizzare il Mercatale al meglio. Un grazie anche agli empolesi e non che frequentano come clienti questa nostra bella piazza piena di prodotti locali, buoni e genuini. Buona Estate a tutti».

CHI SONO LE AZIENDE AGRICOLE - I Seminanti con pasta di filiera toscana, farine e Sott'oli; il Colle Fiorentino con ortaggi di stagione da Montespertoli; La chiocciola d'Elsa con ortaggi di stagione e chiocciole di Poggibonsi; i Formaggi di Maria con formaggi a latte crudo, una vera prelibatezza, da Volterra; il pane di grani antichi, oramai una riscoperta molto apprezzata, del forno Romolino da Lastra a Signa; le verdure e il cipollotto fresco dell'azienda agricola di Luigina da Certaldo; i salumi di filiera toscana di Marco Macelleria da Castelfiorentino; l'azienda agricola delle fave e verdure di stagione di Andrea, che porterà anche marmellate e uova fresche.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa