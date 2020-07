Pontormo Sax Quartet in concerto al Torrione di Santa Brigida

Proseguono gli eventi del cartellone “Stasero esco” che sta allietando le calde sere d’estate nel suggestivo giardino del Torrione di Santa Brigida, in Via Antiche Mura, a Empoli. La bella musica si farà sentire mercoledì 29 luglio 2020 alle 21.30, con la performance da non perdere del “Pontormo Sax Quartet” ed il loro ‘Latin mood’.

Un vero e proprio viaggio attraverso le musiche provenienti dal Sud America. Il concerto è organizzato dal Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni.

Il quartetto eseguirà brani di autori come Pixinguinha che ha sviluppato l'identità musicale strumentale brasiliana partendo dalla musica popolare, Piazzolla che ha elevato il tango ad espressione musicale colta e portandolo nelle sale da concerto, Galliano considerato l'erede di Astor Piazzolla. In programma anche un quartetto del sassofonista Xavier Girotto (già presente al Torrione lo scorso 15 luglio, un successo) e Passione in fuga e Quartetto n.2 di Roberto Di Marino, entrambe le composizioni si ispirano al suonatore di bandoneon argentino.

Il viaggio continuerà con Aldemaro Romero, compositore venezuelano, direttore d'orchestra e fondatore dell'Orchestra sinfonica di Caracas con un quartetto che guarda ai ritmi del Sudamerica, il Choro, il fandango, il tango ma anche Besame Mucho della compositrice messicana Consuelo Velasquez, un classico della musica in lingua spagnola.

Sono consigliati l’acquisto online e la prenotazione dei biglietti.

