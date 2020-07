Riparte la stagione artistica della Fondazione Vincenzo Chiarugi della Misericordia di Empoli

Dopo mesi di pausa, ricomincia la stagione artistica della Fondazione Vincenzo Chiarugi della Misericordia di Empoli, seppur con qualche differenza dettata dalle norme per la prevenzione del contagio da Covid-19.

La struttura empolese, che si caratterizza per una varia offerta di appuntamenti culturali per i propri ospiti, ma aperti anche a pubblico esterno, ha infatti in programma stavolta eventi riservati esclusivamente ai residenti della RSA e al suo personale.

Un modo di vivere il teatro e la musica un po' diverso da prima, ma che sarà comunque motivo di svago e benessere per gli anziani che vivono alla Chiarugi.

Al via dunque fra pochi giorni GRAN KABARET, a cura della Compagnia Teatro popolare d’arte di Lastra a Signa con due date in programma:

Domenica 26 luglio, ore 21.00, ATTO I – In scena gli attori della Compagnia, Roberto Caccavo, Gaia Nanni, Marco Natalucci e Le Signorine – Trio vocale italiano

Mercoledì 19 Agosto, ore 21.00, ATTO II - con Roberto Caccavo, Vincenzo Infantino, Gaia Nanni, Marco Natalucci e i Fratelli Marelli, gruppo rock'n'swing

Ideazione e regia degli spettacoli di Gianfranco Pedullà; direzione tecnica di Gianni Pollini.

Fonte: Fondazione Vincenzo Chiarugi della Misericordia di Empoli