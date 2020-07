Vacanze italiane e soprattutto toscane. I risultati del sondaggio di gonews.it

Vacanze italiane ma soprattutto, toscane! Il risultato del sondaggio di gonews.it proposto ai lettori la scorsa settimana parla chiaro: mare, montagna o visite in città d'arte queste ferie saranno in ogni caso vicino a casa. Alla domanda 'Dove andrai in vacanza?' si posiziona sul primo gradino del podio la Toscana con il 54.75% dei voti. In generale è però tutto lo stivale che va forte, poiché nel secondo gradino si trova la risposta Italia, raggiunta dal 38.02% dei votanti.

Possiamo quindi affermare, in base ai click e alle vostre scelte, che la stragrande maggioranza resterà a farsi baciare da un sole completamente italiano, con oltre il 92% dei voti. E le restanti preferenze? appartengono ai pochi coraggiosi rimasti che, nonostante le conseguenze del Coronavirus e tutte le limitazioni che ha comportato, le frontiere chiuse, la possibile quarantena da osservare e i dubbi che circolano sul dove si può andare o no, oltrepasseranno comunque le frontiere del proprio paese a caccia di avventure lontane. Un timido, ma presente, 7.22% ha infatti votato Estero, che vince la medaglia di bronzo e che porterà qualche timbro in più sui passaporti dei vacanzieri.