Webinar gratuito Uisp sullo sport in post-covid

Giovedì 30 Luglio a partire dalle 18.15, si terrà il webinar gratuito organizzato dal Comitato Uisp Empoli-Valdelsa, dedicato ai dirigenti delle associazione e società sportive affiliate Uisp in questa fase di ripartenza.

Il seminario informativo online si chiamerà "Lo sport al tempo del covid - obblighi e le responsabilità delle organizzazioni sportive per una ripartenza in sicurezza delle attività sportive e motorie".

Per iscriversi è sufficiente compilare il modulo cliccando sul link: https://forms.gle/yn7V5fh8w6XkYG4A7 (presente anche nella sezione notizie del sito www.uisp.it/empoli), entro il 27 luglio.

Al seminario parteciperanno l'Avv. Laura Salvi e Leonardo Palli, rispettivamente Consulente in materie giuridiche e Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione del Comitato UISP Empoli Valdelsa. Si svolgerà sulla piattaforma Google Meet, alla quale sarà possibile accedere tramite un link che verrà inviato personalmente agli iscritti al seminario.

“Il mondo dello sport dilettantistico sta provando, con fatica, a riprendere le proprie abitudini. Dopo mesi di lockdown, pur nell'ambito di una situazione di emergenza che ancora non è conclusa, è giunto il momento di provare a riprogrammare il nostro futuro”, è il commento del presidente del comitato Uisp Empoli-Valdelsa Alessandro Scali.

“È in questo scenario che sentiamo il dovere di provare a dirimere alcuni dei dubbi che sicuramente attanagliano tutti e che, se non chiariti, potrebbero compromettere la nostra serenità di sportivi. Far sport deve tornare ad essere fonte di leggerezza e serenità, di diletto e ricreazione. Tante ombre non se ne andranno così facilmente, ma su alcuni aspetti possiamo provare ad essere più efficaci, soprattutto quelli inerenti la responsabilità dei dirigenti delle organizzazioni sportive, che già tanti, troppi oneri, hanno sulle loro spalle. L'organizzazione di questo seminario va proprio nella direzione di informare i dirigenti affinchè si possa ripartire in piena sicurezza”.

Fonte: Uisp Empoli Valdelsa