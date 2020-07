A Livorno si festeggia il 77° anniversario della caduta del fascismo

Livorno celebra quest’anno il 77° anniversario della caduta del fascismo.Domani, sabato 25 luglio Livorno ricorderà Il 25 luglio del 1943 quando, con l’estromissione e l’arresto di Benito Mussolini, finiva il ventennale regime dittatoriale.

Il Comune di Livorno commemora questa giornata con una serie di cerimonie e di iniziative collaterali che, nel rispetto delle prescrizioni legate all’emergenza Covid, coinvolgeranno le istituzioni locali e la cittadinanza. Questo il programma:

Alle ore 10 di sabato 25 luglio, anniversario della Caduta del Fascismo, sarà deposta una corona al Monumento ai Perseguitati politici, che si trova nel “Parco Antifascisti e Perseguitati dal fascismo”, nella pinetina di viale della Libertà. Sarà presente anche il Trombettiere della Brigata Paracadutisti Folgore.

Alle ore 21 all'arena estiva Fabbricotti (viale della Libertà 31) proiezione ad ingresso gratuito del bel film di Pierre-François Martin-Laval “Qualcosa di Meraviglioso”, con Gérard Depardieu. La serata inizierà con una breve tavola rotonda che introdurrà alle tematiche del film. Parteciperanno rappresentanti delle associazioni giovanili cittadine.

Sabato 25 luglio, durante le celebrazioni del 77° anniversario della Caduta del fascismo, si svolgerà anche la "Gara Remiera Labronica", formula unica di competizione creata appositamente per l'anno remiero in corso e unica iniziativa a svolgersi in Toscana tra le principali manifestazioni di rievocazione delle tradizioni storiche. Anpi, Anppia e ISTORECO presenzieranno all'evento.

Le premiazioni della Gara Remiera Labronica si svolgeranno il giorno successivo, domenica 26 luglio. Nel corso della cerimonia è prevista anche la consegna degli attestati ai vogatori che il 25 aprile scorso, non potendo svolgersi il Palio della Liberazione a causa del lockdown, hanno partecipato allo Smart-game Rowid 500 "Uniti contro il virus" di remoergometro amatoriale a squadre, organizzato dall'atleta Jonathan Bulfon in collaborazione con Roberto Cipriani.

Ulteriori dettagli sulla “Gara Remiera Labronica” saranno resi noti in occasione della presentazione dell’iniziativa.

Domani, sabato 25 luglio, dalle ore 7 fino al termine della cerimonia, divieto di sosta con rimozione forzata nello slargo di viale della Libertà antistante alla “Pinetina”, eccetto i veicoli dei rappresentanti delle istituzioni e i mezzi militari autorizzati.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa