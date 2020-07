A un neolaureato del dipartimento di Scienze della Terra il premio con.Scienze

Edoardo Sanità, neolaureato del dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa si è aggiudicato uno dei dieci premi dedicati alle migliori tesi di laurea magistrale d'Italia, nel corso della prima edizione (2019) del premio con.Scienze, promosso dalla Conferenza nazionale dei presidenti e dei direttori delle strutture universitarie di Scienze e Tecnologie.

La tesi di Edoardo Sanità, discussa nel settore geologico, tratta lo studio della struttura geologica del Massiccio del Marguareis (Alpi Marittime) e si intitola “Relationships between helmintoids flysch and briançonnais units along the italian-french boundary (Marguareis Massif, Maritime Alps).

Il premio, già indetto per la seconda edizione, consiste in 10 riconoscimenti in denaro da mille euro ciascuno per neolaureate e neolaureati dei corsi di laurea magistrale e in 6 premi in denaro da mille euro ciascuno da destinare a neodottoresse e neodottori di ricerca in Matematica, Fisica, Chimica, Scienze della Terra, Biologia e Informatica.

Fonte: Università di Pisa