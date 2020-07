A Vinci arrivano i mercatini sotto le stelle

La programmazione di eventi estivi a Vinci si arricchisce di nuovi appuntamenti. Il centro commerciale naturale Vincincentro, infatti, ha organizzato con il patrocinio dell'Amministrazione comunale la rassegna “Mercatini sotto le stelle”. Ogni mercoledì, a partire dal 29 luglio e fino al 26 agosto, le serate nel borgo di Vinci saranno animate dagli stand di oggettistica e artigianato, dalle degustazioni delle eccellenze enogastronomiche e dall'intrattenimento musicale.

Le serate, in programma dalle ore 18 alle 24, si svolgeranno nell'area che comprende piazza della Libertà, via Giovanni XXIII, via Roma, piazza Guazzesi e via Montalbano. I giorni da segnare in agenda sono, dunque, il 29 luglio e poi il 5, 12, 19 e 26 agosto 2020.

Calici di Stelle 2020

Inoltre, a grande richiesta, l'Amministrazione comunale è lieta di annunciare che si terrà la sedicesima edizione di Calici di Stelle. Uno degli eventi di maggiore richiamo dell'estate nel borgo di Vinci che naturalmente, per ragioni di sicurezza legate all'emergenza sanitaria da Covid-19, quest'anno si svolgerà in forma ridotta.

L'appuntamento è fissato per il 10 agosto, dalle ore 19 in poi. Grazie alla partecipazione delle aziende agricole locali, i visitatori potranno degustare gli eccellenti vini prodotti sul Montalbano, ammirando il cielo stellato e godendo delle bellezze del borgo che diede i natali a Leonardo.

“Siamo molto soddisfatti per essere riusciti a organizzare questo programma di eventi dedicati al commercio, all'agricoltura locale e al turismo - afferma l'assessore all'Agricoltura, Attività produttive e Turismo del Comune di Vinci, Paolo Frese - non era per niente facile e scontato, visto il difficile periodo che stiamo attraversando legato all'emergenza sanitaria. Per questo devo ringraziare le attività commerciali del ccn Vincincentro e le aziende agricole che con grande impegno e forza di volontà hanno collaborato per la realizzazione di questi eventi. Saranno serate di festa e di svago di cui la comunità intera ha ancora bisogno e che contribuiranno a ridare slancio al tessuto produttivo locale e al turismo. In particolare siamo molto contenti di aver confermato anche per il 2020 Calici di Stelle, un evento divenuto negli anni imperdibile e sempre più partecipato da autoctoni e turisti. Stiamo ancora definendo tutti i dettagli, per cui nei prossimi giorni comunicheremo il programma completo della serata del 10 agosto”.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa