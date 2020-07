Al presidio di via Vivaldi a Scandicci, installato un tunnel temporaneo per l’attesa ai servizi

Da ieri all’esterno del presidio socio sanitario di via Vivaldi a Scandicci è installato un tunnel temporaneo per l’attesa. Si tratta di una struttura prefabbricata di alluminio con copertura in PVC bianco, ancorata a terra, e con un percorso aperto ai lati. Il tunnel ha la funzione di copertura e riparo da sole e pioggia in questa fase in cui le misure di distanziamento sociale connesse all’emergenza CoVid-19, non consentono il pieno utilizzo della sala di attesa. Analoghe strutture sono state montate ieri mattina nei presidi socio sanitari di Campi Bisenzio e di Lastra a Signa.

Fonte: Ausl Toscana Centro