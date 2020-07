Alessandro Gualtieri eletto nuovo segretario generale della Fisascat Cisl Toscana

E' il grossetano Alessandro Gualtieri il nuovo segretario generale della Fisascat Cisl Toscana. La sua ufficializzazione è arrivata questa mattina durante il consiglio generale della federazione regionale dei lavoratori del commercio turismo che si è riunita a Marina di Grosseto. Presenti, oltre al segretario generale nazionale Davide Guarini, anche il segretario nazionale Vincenzo dell’Orefice e Carlo Di Paola, che dopo dodici anni ha rassegnato le dimissioni, come previsto dal regolamento statutario della federazione, lasciando il ruolo di segretario generale ad Alessandro Gualtieri.

“Sono onorato di aver ricevuto questa carica - spiega Alessandro Gualtieri, nuovo segretario generale Fisascat Cisl Toscana – il mio impegno sarà quello di estendere alla Toscana il lavoro portato avanti fin qua a Grosseto, per far sì che la contrattazione, la bilateralità e i servizi siano sempre migliori per i lavoratori del settore. Ringrazio la federazione per la fiducia e Carlo Di Paola per l’ottimo lavoro svolto fin qua”

Oltre a Gualtieri sono stati eletti anche Raffaella Parlanti e Gianni Andretti Elmi, che insieme formeranno la nuova segreteria della Fisascat Cisl Toscana. L’incontro, che è servito anche per ringraziare il dimissionario Di Paola per i tanti obiettivi raggiunti in questi anni, è stato partecipato e ha visto anche la presenza di tutta la segreteria Usr Toscana.