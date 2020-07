Allacciamento metano a Pagnana, chiusa via Motta per un tratto

Lavori di miglioramento degli allacciamenti della rete gas metano a Pagnana. Da lunedì 27 luglio Toscana Energia interviene approfittando dei lavori di riqualificazione che l’amministrazione comunale sta portando avanti in Piazza Arno. Saranno sostituiti tutti gli allacci privati in modo che, una volta steso il nuovo asfalto, non si debba rischiare di riaprire il manto stradake per eventuali guasti.

Per questo intervento è stato istituito il provvedimento temporaneo di divieto di transito su Via della Motta, nel tratto compreso fra Via del Porto e Piazza Arno.

Il divieto va dalle 8 alle 19, da lunedì 27 luglio a mercoledì 5 agosto, quindi durerà una decina di giorni. In pratica la strada resterà chiusi nell’orario di lavorazione del cantiere per poi riaprire la sera.

Il divieto riguarda anche la sosta con rimozione forzata.

Mentre sono esentati dal divieto di transito i mezzi di soccorso e il bus navetta che fa servizio tra Marcignana-Pagnana ed Empoli.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa