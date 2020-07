AperiCinema, tutto esaurito nel ricordo di Luciano Mascagni

"Luciano era un amico, un collega sempre con il sorriso stampato sul volto. Dopo avere appreso tale notizia, ci siamo chiesti se svolgere o meno questa serata e alla fine la risposta ce l'ha data il suo sorriso, che per una volta vogliamo essere noi a darlo a lui con questa serata. I sorrisi di questa sera li dedicheremo noi a te! Ci mancherai ma ti ricorderemo così Luciano!".

Con questo videomessaggio, tra gli applausi dei presenti, è cominciata ieri la proiezione dell'ultimo film dell'AperiCinema, l'arena del Ccn San Miniato Basso dedicata al cinema in famiglia. Luciano Mascagni, venuto a mancare lo scorso lunedì 20 luglio, era il titolare di Foto Mascagni. Il Centro Commerciale Naturale ha accolto con grande dolore questa notizia, tanto da pensare di rinviare l'appuntamento dell'AperiCinema.

Invece, il dolore si è trasformato in omaggio. Una serata di festa, ancora con il tutto esaurito tra i pouf e le sedie a sdraio allestite nel prato dietro la Misericordia di San Miniato Basso. Andare avanti col sorriso, questo avrebbe voluto Luciano Mascagni. E così è stato.

Il film in cartellone era Il Professor Cenerentolo di Leonardo Pieraccioni, ma l'AperiCinema si è trasformato ormai un momento di relax e di ritrovo, con la possibilità di godersi un aperitivo in compagnia e di passare una serata in tranquillità, con le stelle a risplendere e la Rocca sullo sfondo.

Il presidente del Ccn Pierfranco Speranza: "Con il videomessaggio abbiamo voluto ricordare Luciano, socio di lunga data con il quale abbiamo condiviso molti eventi e attività insieme. Spero che da lassù abbia potuto sentire i nostri applausi nel ricordarlo. Ci teniamo a ringraziare tutti i presenti che per la seconda volta consecutiva ci hanno regalato il tutto esaurito. Ci hanno chiesto di ripetere, ma per adesso dobbiamo riposarci per un po'. Per essere stato un debutto, siamo davvero entusiasti del successo dell'iniziativa. Abbiamo in pentola altri appuntamenti per l'estate e per settembre, continuate a seguirci".

Tutto il consiglio del Ccn (Pierfranco Speranza, Stella Buggiani, Alessia Cetani, Martina Baldini e Simon Salvadori) ringrazia inoltre tutti i commercianti e i volontari che si sono messi a disposizione e hanno collaborato alla buona riuscita delle serate dell'AperiCinema

L'evento, nato con la collaborazione tra Ccn, Arci Zona Cuoio e Misericordia San Miniato Basso, ha il patrocinio del Comune di San Miniato.

Fonte: Ccn San Miniato Basso