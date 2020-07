Con VinciAmo d’estate lo spettacolo torna protagonista: si parte con Lorenzo Baglioni

“Non potendo realizzare Multiscena abbiamo provato a organizzare una cosa nuova. Allestiremo tre serate di grande significato simbolico, è una piccola rassegna ma con interpreti di grande qualità!”

Così Renzo Boldrini, direttore artistico di Giallo Mare Minimal Teatro, presenta la rassegna VinciAmo d’estate, che si inserisce in un ricco cartellone di iniziative promosse dal Comune di Vinci, e ha in serbo tre belle sorprese.

Si conferma la formula itinerante di Multiscena e le tre serate all’aperto in luoghi simbolo della città di Leonardo.

Si comincia martedì 28 luglio nel giardino di Villa Reghini di Sovigliana con lo spettacolo Lorenzo Baglioni show.

Uno spettacolo, uno show, un modo per dimostrare che lo strumento della didattica può essere usato in maniera diversa. Lorenzo Baglioni spiegherà congiuntivi e polinomi da scomporre, ossidoriduzioni e leggi di Keplero, teorie e grammatica diventate i brani del disco “Bella, Prof!”. Ma anche racconti, stornelli, aneddoti, monologhi comici che hanno reso celebre Lorenzo sul web e in tv in questi anni. Insomma, un "Quasi one man show" dove ci sarà quasi tutto il miglior repertorio dell’attore-comico-cantante fiorentino.

Venerdì 31 luglio nella piazza del Castello sarà la volta di Da consumarsi preferibilmente in equilibrio, spettacolo di e con Daniela Morozzi. Un monologo brillante, a tratti commovente, in cui l’attrice fa considerazioni semiserie che partono dai tortellini bolognesi al metabolismo lento, dalla nascita di un figlio alle chat dei genitori, dall’amore ritrovato alla sinistra perduta e molto altro. Una divertente carrellata di “umane situazioni” fatte di piccoli e grandi dettagli quotidiani che, se li guardi bene, appartengono ad ognuno di noi.

Sul palco il musicista Stefano “Cocco” Cantini, impeccabile contrappunto allo spettacolo.

Per finire mercoledì 5 agosto alla casa natale di Leonardo ad Anchiano una nuova produzione della compagnia Giallo Mare Minimal Teatro Racconti su Leonardo un reading multimediale in cui si racconterà Leonardo a Vinci, la sua infanzia vera o presunta, la sua nostalgia di questi luoghi e paesaggi, il miracolo della neve della Madonna di Montevettolini, e le sua stranezze di genio, che in questa campagna ha mosso i primi passi, raccontate dal suo aiutante Giacomo Caprotti detto il Salai. Sul palco ci saranno Vania Pucci e Maria Teresa Delogu e con la partecipazione dello storico e filosofo Alfonso Maurizio Iacono.

Gli spettacoli avranno inizio alle 22.00 e sono a ingresso gratuito su prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni contattare Giallo Mare Minimal Teatro allo 0571 81629/83758 cell 335 5945440 www.giallomare.it, e mail info@giallomare.it; Comune di Vinci ufficio turistico 0571/933285.

