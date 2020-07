Confesercenti e Ccn per il rilancio di Castelfiorentino: ripresa degli eventi per settembre

Nella giornata di ieri si è tenuto un incontro tra la presidenza castellana Confesercenti e i componenti del direttivo “Tre Piazze”.

Molteplici i temi trattati: analisi della situazione attuale, criticità delle aziende, progetti di collaborazione e nuove iniziative per animare il centro.

A Castelfiorentino, come del resto in tutto il territorio nazionale, le imprese hanno vissuto e stanno vivendo un momento di forte contrazione. I pubblici esercizi stanno cercando di sfruttare al massimo gli spazi esterni per compensare le perdite dei posti a sedere; per quanto riguarda il settore moda, invece, timidi segnali di miglioramento stanno arrivando dalla ripartenza delle cerimonie e si guarda con fiducia ai saldi estivi. Ripercussioni inevitabili anche nel comparto turistico. Se da un lato il turismo interno riesce a compensare solo in parte la mancanza di visitatori esteri, non va meglio al settore dell’outgoing, ovvero del turismo organizzato nelle agenzie di viaggio.

“Il periodo che abbiamo attraversato – afferma Marta Locci, presidente Confesercenti Castelfiorentino - ha inciso in maniera pesante sul tessuto economico della Città e, più in generale, del territorio. In questi momenti è necessario uno sforzo collettivo per cercare di superare con successo le difficoltà.”

“Come abbiamo lanciato qualche tempo fa – prosegue Locci - è necessario fare rete, trovare nuove strategie di collaborazione per valorizzare al massimo le nostre eccellenze. All’interno della nostra associazione possiamo trovare le energie per dare un contributo importante, coinvolgendo l’Amministrazione Comunale, che si è sempre dimostrata disponibile, in un percorso che metta al centro Castelfiorentino”.

Come noto, il piano di eventi programmati all’interno del centro commerciale naturale è praticamente sospeso dallo scorso Natale, ma per settembre sono in arrivo delle interessanti novità.

“Il rapporto con Confesercenti sta nel naturale ordine delle cose – dichiara Pier Riccardo Olivari, presidente del ccn Tre Piazze – ben venga quindi un nuovo slancio per collaborare ancora di più e meglio. Durante il lockdown non abbiamo smesso di progettare iniziative in grado di attrarre visitatori a Castelfiorentino. Le aperture serali di luglio sono il primo segnale di una graduale ripartenza, per settembre abbiamo in programma diverse novità. Speriamo di poter ripartire al meglio anche nella stagione autunnale.”

Fonte: Confesercenti Empolese Valdelsa