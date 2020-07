Ritardo pagamenti per il personale Cooplat, il sindaco Tomasi convoca la cooperativa

Il sindaco Alessandro Tomasi esprime vicinanza al personale Cooplat addetto alle pulizie dell’ospedale San Jacopo e, a seguito dei ritardi nei pagamenti degli stipendi denunciati da alcuni dipendenti nei giorni scorsi, convoca la cooperativa che ha in appalto il servizio.

«Voglio esprimere a queste lavoratrici la mia vicinanza e ringraziarle per il lavoro svolto durante l’emergenza Covid. Anche loro sono state in prima linea nei mesi durissimi di pandemia contribuendo a fronteggiare l’emergenza e mettendo se stesse e le loro famiglie a rischio, così come tutti gli operatori, sanitari e non, del nostro ospedale. Nel corso degli anni queste lavoratrici hanno dovuto affrontare diversi ostacoli. Già nel 2018, a fronte dello stato di agitazione, avevo convocato un incontro con Gesat e Manutencoop (che all’epoca si occupava del servizio di pulizie). Negli anni in cui ero consigliere comunale, inoltre, mi sono più volte occupato della situazione, ciclicamente problematica, delle addette alle pulizie. Per questo, anche dopo aver letto le rassicurazioni di Cooplat affidate oggi alla stampa, ritengo quanto mai indispensabile incontrare i rappresentanti della cooperativa per essere informato della situazione e capire come intendono muoversi a tutela delle lavoratrici. Credo sia un dovere delle istituzioni fare tutti i passi necessari per affrontare questa situazione, ancor più perché, come ribadisco, stiamo parlando di persone che non soltanto durante l’emergenza hanno offerto il proprio contributo ma che – sottolinea il sindaco – ogni giorno svolgono un servizio essenziale per il nostro ospedale. Proprio per questo credo che il confronto con i rappresentanti della cooperativa sia da attivare quanto prima e auspico che la cooperativa dia un riscontro veloce alla richiesta di incontro già inviata stamani».

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa