Emergenza sanitaria, Bagnai (Cdx): "Governo in ritardo nel riconoscere le difficoltà"

Il comune di Montelupo, al pari di tutti gli altri, secondo il nostro punto di vista sta incontrando difficoltà derivanti dall’incertezza con la quale il Governo si è mosso nel quantificare gli importi e determinare le modalità di corresponsione di somme che dovrebbero compensare le minori entrate derivanti dagli effetti collaterali del Coronavirus.

Il bilancio di previsione era stato approvato prevedendo aspettative di entrata venute meno, soprattutto per quanto riguarda i proventi di servizi a domanda individuale ( pensiamo ad esempio al servizio mensa e trasporto scolastico , interrotto per effetto del venir meno della didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio).

Il governo centrale ha pensato malamente di recare ossigeno alle casse comunali con un anticipo temporale della quota del fondo di solidarietà spettante , che però era già computata in bilancio come entrata certa e quindi non costituisce sopravvenienza compensativa , mentre per quanto riguarda Montelupo si è visto un risibile accredito di 10.000 euro per le operazioni di sanificazione , e al momento è stata corrisposta a titolo di acconto del 30% su un fondo straordinario per l’esercizio delle attività fondamentali la somma di 191.246,92 euro , ed era previsto il saldo entro il 10 luglio , ancora non corrisposto.

In sede ANCI i comuni hanno lamentato il mancato ristoro delle perdite effettivamente subite, che, se non compensate rischiano di incidere sulla regolare erogazione dei servizi previsti e sugli investimenti programmati , e si stima che mancherebbero all’appello circa due miliardi che parrebbero destinati a confluire in un prossimo decreto legge in cantiere per agosto.

Notiamo con profondo rammarico e senza voler alimentare sterili polemiche , che il nostro Governo si è mostrato molto più veloce nel predisporre le condizioni per popolare le nostre strade di pericolosi monopattini mede in Cina , che non per venire incontro ai bisogni dei Comuni

Daniele Bagnai - Gruppo consiliare Montelupo nel Cuore, Cdx